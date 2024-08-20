استمرار العنف بين إسرائيل وحزب الله مع سقوط قتلى من الجانبين

استمر العنف بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الاثنين، حيث قُتل اثنان من مقاتلي حزب الله وجندي إسرائيلي في الهجمات.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن شخصين قُتلا في هجوم إسرائيلي على منطقة حولا، وأكد حزب الله لاحقا أن اثنين من مقاتليه قد قتلا في الهجوم ذاته.

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر قناته على تليجرام أنه "ضرب إرهابيين من حزب الله في منطقة حولا في جنوب لبنان".

كما استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي أيضا منصة صواريخ وهياكل عسكرية في منطقتي عيتا الشعب وحنين، حسبما أفاد الجيش.



ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على القتلى والجرحى.

وعادة لا يتطرق حزب الله إلى تفاصيل حول كيفية أو مكان أو زمان مقتل أعضائه، لكنه أشار لاحقا في بيان إلى أن القتلى كانوا اثنين من مقاتليه.

وقتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرون، أحدهم في حالة خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة يوم الإثنين من لبنان عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، حسبما قال متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي.

وكان الجندي / 45 عاما/ عضوا في كتيبة استطلاع الصحراء التابعة للجيش الإسرائيلي.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق خمس طائرات مسيرة مسلحة بالمتفجرات من قواعد يديرها حزب الله. واعترض نظام الدفاع الإسرائيلي "القبة الحديدية" ثلاثة منها، لكن اثنتين منها تمكنتا من العبور.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات على القوات الإسرائيلية والمواقع العسكرية في شمال إسرائيل، بما في ذلك غارة بطائرة مسيرة على قاعدة وهجوم على جنود إسرائيليين.

وفي الوقت نفسه، استهدفت سلسلة من الضربات الإسرائيلية المناطق المؤيدة لإيران التي يسيطر عليها حزب الله في شرق لبنان مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص، "من بينهم ستة مواطنين لبنانيين، وفتاة سورية تبلغ من العمر خمس سنوات، وفتاة سورية تبلغ من العمر 15 عاما".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن سلسلة من الغارات الجوية استهدفت شرق وجنوب لبنان، وأفادت بأن بلدات في منطقة بعلبك تعرضت لثلاث غارات جوية على الأقل من قبل الطيران الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت عددا من مخازن أسلحة حزب الله، مشيرا إلى أن الانفجارات الثانوية التي رصدت تشير إلى "وجود كميات كبيرة من الأسلحة في المنشآت المستهدفة."

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من 10 أشهر، شهدت المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل مواجهات عسكرية يومية بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله في لبنان ومجموعات أخرى في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع ضحايا من الجانبين، معظمهم من أفراد حزب الله.