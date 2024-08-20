مشكلة تقنية تؤدي إلى فشل اختبار مركبة فضائية في جزر شتلاند

قالت شركة مركبات فضائية إنها ستعود إلى العمليات العادية "في أقرب وقت ممكن" بعد فشل إطلاق إحدى سفنها أثناء الاختبار.

وأعلنت شركة "روكيت فاكتوري أوجسبرج" يوم الاثنين أن إحدى مركباتها الفضائية قد تم إطلاقها كجزء من اختبار في ميناء "ساكسا فورد" الفضائي في جزر شتلاند ، لكن "الانحراف" أدى إلى "فقدان المرحلة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ولم يصب أحد خلال الحادث.

وقال متحدث باسم الشركة إنه في مساء يوم الاثنين، أجرت الشركة اختبار اشتعال لمرحلتها الأولى في موقع الإطلاق في ميناء ساكس فورد الفضائي.

وأضاف: "أدى ذلك إلى انحراف تسبب في فقدان المرحلة. لم يُصب أحد خلال العملية. تم إنقاذ منصة الإطلاق وتأمينها، والوضع تحت السيطرة، وقد تم تخفيف أي خطر فوري."