انطلاق مظاهرة بالدراجات في احتجاجات من أجل المناخ في برلين

انطلقت صباح اليوم الجمعة مسيرة بالدراجات في العاصمة الألمانية برلين في إطار فعاليات الاحتجاج المطالبة بحماية أفضل للمناخ.

وانطلق النشطاء في حوالي الساعة الثامنة إلا الربع صباحا (التوقيت المحلي) من ميدان إرنست-رويتر بلاتس في حي شارلوتنبورج في اتجاه وسط المدينة.

ومن بين المجموعات التي دعت إلى مسيرة الدراجات الاحتجاجية، مجموعة "إند جلينده" التي تطالب بوقف فوري لاستخدام الفحم في توليد الطاقة.

ومن المنتظر أن يشارك آلاف الأفراد في برلين في فعاليات الأسبوع الاحتجاجي العالمي لمطالبة الأوساط السياسية باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المناخ.

ويتوقع منظمو الفعاليات أن يشارك نحو 10 آلاف فرد في أكبر مظاهرة متوقعة، والتي ستنطلق ظهر اليوم أمام بوابة براندنبورج التاريخية.

ومن المخطط أيضا انطلاق موكب احتجاجي من القوارب، كما سيشارك رجال أعمال وأطباء في فعاليات احتجاجية عقب ظهر اليوم.

وقد تجمهر بالفعل أمام سور ديوان المستشارية في برلين مجموعة مكونة من حوالي 40 فردا، أغلبهم من الشباب، حاملين لافتة كبيرة مكتوب عليها "هل تعود مستشارة المناخ؟"، مرددين شعارات من بينها: "نحن هنا، صوتنا مرتفع، لأنكم تسرقون مستقبلنا".

ويواصل قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا اليوم سعيهم نحو التوصل لاتفاق بشأن وضع استراتيجية لحماية المناخ. ومن المنتظر الإعلان عن استراتيجية المناخ للرأي العام بعد ظهر اليوم عقب انعقاد اجتماع آخر لمجلس الوزراء المصغر المعني بوضع الاستراتيجية.

وبحسب بيانات حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، فإنه من المخطط تنظيم أكثر من 530 مظاهرة على مستوى ألمانيا اليوم.

وبالنسبة لأسبوع الإضراب العالمي، الذي يبدأ اليوم، أعلن نشطاء عن تنظيم فعاليات احتجاجية في أكثر من 2600 مدينة في نحو 160 دولة.