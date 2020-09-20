نشطاء تايلانديون يدعون إلى إضراب عام الشهر المقبل

دعا متظاهرون مناهضون للحكومة في تايلاند، إلى إضراب عام الشهر المقبل، حيث تتحدى حركتهم محظورات مستمرة منذ فترة طويلة، من بينها التشكيك في السلطات الملكية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكان المتظاهرون قد نظموا، أمس السبت، أكبر مظاهرة لهم منذ الانقلاب العسكري عام 2014. وسلم منظمو مسيرات أمس قائمة من المطالب إلى أحد ممثلي المجلس الاستشاري للملك ماها فاجيرالونجكورن اليوم الأحد،ووضعوا لوحة على الأرض مكتوب عليها "البلاد تخص الشعب وليس الملكية".

وشارك حوالي 50 ألف شخص في التجمع في ميدان، يتم استخدامه بشكل تقليدي للمراسم الملكية بجوار القصر الكبير، طبقا لما ذكرته الجبهة المتحدة للتظاهر بجامعة تاماسات وهي مجموعة يقودها طلاب، تنظم الحدث.

وطالبت المجموعة بإضراب عام في 14 أكتوبر المقبل وحثت أنصارها على إظهار التضامن بعدم الوقوف خلال النشيد الملكي.

وكان حوالي 200 ألف متظاهر مناهض للحكومة قد احتشدوا في بانكوك أمس السبت، وفقًا لتقدير منظمي المظاهرات، في أكبر تجمع سياسي منذ سنوات، حيث دعا قادة المظاهرة إلى إجراء إصلاحات للنظام الملكي القوي.

وجلس المتظاهرون للاستماع إلى الخطب مع فواصل من العروض أمام منصة كبيرة في سانام لوانج، وهو ميدان مفتوح بالقرب من القصر الكبير في بانكوك.

وجدد قادة الاحتجاجات أمس السبت دعواتهم لإصلاح النظام الملكي، وهو موضوع يُنظر إليه من وجهة النظر التقليدية باعتباره من المحرمات في المجتمع التايلاندي.

وتأتي المظاهرة، تتويجا لاحتجاجات شبه يومية في جميع أنحاء البلاد دعت حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا إلى التنحي.