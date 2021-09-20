الصين تقدم مساعدات غير مشروطة لأفغانستان بحلول الشتاء

قال السفير الصيني لدى كابول وانج يو، إن بلاده مستعدة لمواصلة المساعدات الإنسانية غير المشروطة لشعب أفغانستان.



وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء السفير الصيني لدى أفغانستان، مع وزير شؤون اللاجئين والعائدين بالوكالة خليل الرحمن حقان؛ إذ تعهد بوصول مساعدات الإغاثة الصينية بحلول فصل الشتاء هذا العام.



وبحسب بيان الوزارة الأفغانية، ستقدم الصين للشعب الأفغاني 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية ومليون جرعة من لقاح كورونا.



ويأتي تقديم مساعدات الإغاثة في الوقت الذي يحتاج فيه أكثر من 18 مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.