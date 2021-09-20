أثار محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، جدلا كبيرا، خلال المباراة التي انتهت بفوز ناديه الريدز على ضيفه كريستال بالاس، والتي انطلقت على أرض ملعب "آنفيلد"، بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وخلال المباراة، سجل صلاح هدفا ساهم في فوز ليفربول على كريستال بالاس، ليكون الهدف رقم 101 لصلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهو الهدف الذي أثار جدلا كبيرا تخطى هدفه المئوي الذي سجله الجولة الماضية في مرمى ليدز يونايتد.

فبعد تسجيل الهدف في مرمى بالاس، خلع صلاح قميصه وانطلق نحو الجماهير يحتفل بتسديد الهدف، لترصد الكاميرات عضلات غريبة وغير مألوفة على جانبي صدر اللاعب المصري تشبهان أجنحة الطيور، في مشهد غير معتاد بالنسبة للاعبي كرة القدم، أثار تساؤلات وجدل وحالة من الكوميديا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين ملايين التعليقات في مصر والوطن العربي والعالم، قال أحد متابعي الدوري الإنجليزي على فيسبوك بعد نشر هدف صلاح واحتفاله: "إنها ليست عضلة.. يبدو أن أحدا يحتضنه من الخلف"، بينما ذهب آخر إلى القول إن هذه العضلة "تشبه الخياشيم"، فيما رأت متابعة في الصورة "أصابع المدرب يورجن كلوب".

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فبالرغم من تشكيك البعض في صحة الصورة بالبداية، لكن بعد ذلك اتضح أنها حقيقية ومملوكة لوكالة الأنباء الفرنسية، التقطها المصور الصحفي بول إليس، مصور وكالة "فرانس برس"، أثناء تواجد صلاح في ملعب "أنفيلد" بمدينة ليفربول البريطانية.

والعضلة التي ظهرت في صور لاعب لكرة المصري المحترف في صفوف ليفربول، التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محرك البحث جوجل، تعرف علميا باسم "Serratus anterior muscle"، أو "العضلة المنشارية الأمامية"، وهي تصل عظام الكتف بالضلوع الثمانية العليا، وفقا لعلم تشريح الإنسان، أحد فروع علم الأحياء.

والعضلة المنشارية الأمامية هي عضلة عريضة، منحنية، تقع على جانبي الصدر، وتعمل على سحب لوح الكتف لأسفل وللأمام، كما تساعد في دفع الكتف للأمام عند دفع جسم آخر.

وتغطي العضلة المنشارية الأمامية السطح الخارجي لعظام القفص الصدري، ويتراوح عدد أجزائها من 8 إلى 10 عضلات، وتصل نهايتها مع نهاية القفص الصدري في الظهر.

وتعرف العضلة المنشارية الأمامية بين الرياضيين باسم "عضلة الملاكم"، لأنها مسؤول عن مد الكتف إلى الأمام حول القفص الصدري عندما يوجه شخص لكمة لآخر.

وحتى تصل العضلة إلى هذه الدرجة من البروز، مثلما ظهرت في حالة اللاعب المصري المحترف، تحتاج إلى تمارين شاقة للكتف والصدر والبطن، تتضمن رفع أوزان فوق الرأس مع إدارة الذراعين للأعلى.