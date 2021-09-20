أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار بلاده للهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي على مدينة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي وأربع طائرات مسيرة مفخخة والتي تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوية السعودية بنجاح.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأسبوعي اليوم الاثنين في قصر السيف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، مؤكدا أن استمرار هذه المحاولات العدوانية في استهداف المدنيين واألعيان المدنية في المملكة الشقيقة يمثل تهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة بشكل عام وتحديا صاخبا للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد المجلس وقوف الكويت التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها.

وفي سياق آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لوفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة؛ سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.