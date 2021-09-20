 وزيرة خارجية بريطانيا تلتقي نظيرها الإيراني لبحث مسألة رعايا بلادها المحتجزين لدى إيران - بوابة الشروق
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وزيرة خارجية بريطانيا تلتقي نظيرها الإيراني لبحث مسألة رعايا بلادها المحتجزين لدى إيران

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 8:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 8:53 ص

من المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم الاثنين بنظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للمطالبة بالإفراج الفوري عن مواطنين بريطانيين مثل نازانين زخاري-راتكليف المحتجزة لدى إيران.

وستجري وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة محادثات مع عبد اللهيان، إلى جانب عدد من نظرائها الدوليين، لأول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ومن بين الموضوعات المقرر مناقشتها مسألة رعايا بريطانيا محتجزين لدى إيران ، مثل زغاري راتكليف وأنوش عاشوري ومراد طهباز.

كما ستدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها النووية.

يأتي ذلك بعد أن قال ريتشارد راتكليف ، زوج زخاري-راتكليف، إنه سيتحدث مع تروس يوم الأحد لحثها على جعل هذه القضية "أولوية قصوى".


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