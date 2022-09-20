هشام عباس: لو الجمهور مش فارق معاه الفن بيروح لحتت عشوائية

قال الفنان هشام عباس، إن الفن لا يرتقي فقط بالأعمال الفنية وإنما بالمتلقي نفسه، مشيرًا إلى أن الجمهور السبب في إعطاء الدفعة للفنان من أجل تقديم الأعمال الجديدة والارتقاء بالذات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن الجمهور إذا أعجب بأي عمل فني مقدم دون الاهتمام بجودة ما يسمعه، فالأمر يؤدي إلى الخروج عن الأسلوب المعتاد والطرق والتقاليد والقوانين الخاصة بالموسيقى.

وتابع: «لو الجمهور مش فارق معاه وعاجبه أي حاجة بتحصل، الفن يطلع برا لإرضاء لغرائز وأذواق مختلفة، بيروح في حتت عشوائية، وخاصة إن المتلقي والجمهور هو أكثر شخص مؤثر في المغني».

وأشار إلى أن التغيرات والنقاط الفارقة والمحطات المختلفة بالحياة الفنية، تجعله يتساءل بصورة دائمة عن موقفه الآن، وعما إذا كان سيقدم أعمالًا ترضي الجمهور أم ترضيه في المقام الأول، معقبًا: «إحنا بنشتغل وربنا معانا في النهاية».

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المهرجانات المقامة بالمحافظات المصرية، وخاصة أنه أحيا حفلات خلال الفترة الأخيرة في سوهاج وقنا، ومن المقرر أن يشارك بحفل في أسيوط ومحافظات أخرى، مشيدًا بمشاركته بمهرجان القلعة الدولي للغناء.