أمريكا تؤكد ضرورة الحفاظ على الهدنة الأممية في اليمن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، ضرورة الحفاظ على الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن والهادفة إلى تخفيف معاناة اليمنيين وتوسيع الفوائد الملموسة لهم، والساعية إلى تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

جاءت تصريحات بلينكن قبل اجتماعه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية رشاد العليمي في فندق بالاس بمدينة نيويورك، حيث أعرب عن أمله في مواصلة العمل عليها، من أجل توسعتها من خلال جهود الأمم المتحدة والتوصّل إلى سلام دائم للشعب اليمني كله.

وأشار بلينكن أيضا إلى التحدّي المتمثّل في انعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ وكوفيد19 والعدوان الروسي على أوكرانيا، والذي أثّر بشكل بالغ على أكثر من 200 مليون شخص على هذا الكوكب، من بينهم أبناء اليمن.

وطالب بلينكن بضرورة المحافظة على اتفاقية السماح بتصدير الحبوب والمواد الغذائية من أوديسا في أوكرانيا إلى من يحتاجون إليها، وبشكل خاص في اليمن.

ومؤخرا، تصاعدت الاتهامات التي توجهها الحكومة ضد الحوثيين بخصوص خرق الهدنة بشكل شبه يومي، ورفض فك الحصار عن مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

ورغم آلاف الخروقات، تستمر الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي ، منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي، وسط مساع دولية لتمديدها بعد الانتهاء في الثاني من تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل.