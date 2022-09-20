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مصر
مدبولي: العديد من قادة العالم أكدوا حضورهم لقمة المناخ.. ونبذل كل الجهد لنجاح التنظيم
الزراعة: المشروعات التي قامت بها الدولة كان لها فضل كبير في توفير الأمن الغذائي
فيديو.. نهاد أبوالقمصان تطالب بسرية بيانات قضايا التحرش وتقليل مدة التقاضي
سفير مصر في بروكسل يبحث ملفات التعاون مع كبري الشركات والجامعات المتخصصة في بلجيكا
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ارتفاع إصابات أطفال تيجراي بأمراض فتاكة بسبب نقص التطعيم
الرئيس البرازيلي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا
منظمة الصحة: جائحة كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ عالمية
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مهاجم سيلتا فيجو: أنا عنيد ولن أفقد الأمل في العودة للمنتخب الإسباني
مدافع آنجيه الفرنسي يختار تمثيل المنتخب التونسي
قبل جاريدو.. كيف كانت عودة مدربي الأهلي السابقين إلى الدوري المصري
رأي
فن
إسلام حافظ يتعاقد على مسلسل ألف ليلة وليلة
اليوم.. خالد زكي يتلقى العزاء في زوجته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد
ماجدة الرومي تتكفل بتأهيل الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية السورية بعد حادث جورج الراسي
محمد شاهين يطرح فيديو كليب مكحل
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مواطن
محمود محيي الدين: تنافس 6281 مشروعا في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية وجار إعداد القائمة النهائية
IGI Developments تشارك بمعرض «سيتى سكيب مصر» بأكبر محفظة من الوحدات الفاخرة باستثمارات 22 مليار جنيه
فيديو.. رئيس مصلحة الجمارك: الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع خلال الأسبوع المقبل
حوادث وقضايا
تشييع جثمان طبيب شاب توفى فجأة بالمنوفية
حبس 4 متهمين لشروعهم في قتل شخص بكفر شكر
جندي مجهول في أزمة كورونا.. الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة طبيب شاب
التحفظ على صاحب ماكينة تبييض أرز إثر مصرع سيدة خنقا جذبها سير الماكينة بالشرقية
تليفزيون
دعوة رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية للمشاركة في المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام
فيديو.. نبيل فهمي: 3 عيوب بإدارة الحكم في العالم العربي
فيديو.. نبيل فهمي: طوال مسيرتي المهنية لم يظلمني أو يجاملني أحد عشان أنا ابن وزير
فيديو.. أحمد موسى يرد على شائعة وفاته: ضبط الفتاة المتهمة بالترويج لها
أعداد جريدة الشروق
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