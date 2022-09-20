مدبولي: العديد من قادة العالم أكدوا حضورهم لقمة المناخ.. ونبذل كل الجهد لنجاح التنظيم

الزراعة: المشروعات التي قامت بها الدولة كان لها فضل كبير في توفير الأمن الغذائي

فيديو.. نهاد أبوالقمصان تطالب بسرية بيانات قضايا التحرش وتقليل مدة التقاضي

سفير مصر في بروكسل يبحث ملفات التعاون مع كبري الشركات والجامعات المتخصصة في بلجيكا