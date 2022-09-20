 محمود محيي الدين: تنافس 6281 مشروعا في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية وجار إعداد القائمة النهائية - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 7:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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