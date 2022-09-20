 ضبط 41 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملة مرورية بطنطا - بوابة الشروق
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ضبط 41 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملة مرورية بطنطا

علاء شبل:
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 12:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 12:21 م

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 41 مركبة مخالفة والتحفظ عليها.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.


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