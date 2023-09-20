أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية في اليمن

استقبل رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي بمقر إقامته في نيويورك، أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول آخر تطورات الأزمة اليمنية حيث استمع أبو الغيط لاستعراض معمق من رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول العوائق التي تعترض سبيل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار يؤدي إلى تسوية سياسية.

وتناول العليمي، تعنت الحوثيين، واستمرارهم في ممارسة الحصار الاقتصادي على المناطق الحكومية، فضلاً عن إطلاق الهجمات على عدن لمنع تصدير النفط، بما يُزيد من معاناة اليمنيين الاقتصادية والإنسانية في كل أرجاء البلاد.

كما أكد العليمى على ترحيبه بالجهود التي تقوم بها السعودية في مواصلة الحوار مع الجانب الحوثي، توطئة لحوار يمني-يمني.

وقال رشدي، إن أبو الغيط أكد على دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية في اليمن، معرباً عن أمله بأن تسفر الجهود الحثيثة التي تقودها السعودية عن تثبيت الهدنة في جميع أنحاء البلاد، والدخول في تسوية سياسية تسمح للجميع بأن يكون لهم مكان في اليمن في المستقبل، من دون استئثار لطرفٍ بالحكم، وبعيداً عن التدخلات الإقليمية أو الإملاءات الخارجية، حفاظاً على وحدة البلاد ومؤسساته.