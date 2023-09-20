اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد دولة التشيك

استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد أعمال من دول التشيك بحضور السفير التشيكي إيفان جوكل، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجتمع الأعمال التشيكي، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال الوقود الأخضر والذي توليه المنطقة الاقتصادية اهتماماَ كبيراً، بجانب بحث أوجه التعاون فى عدد من القطاعات الصناعية والخدمية الأخرى.

رحب جمال الدين بالسفير التشيكي و الوفد المرافق له، موضحاً إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تجعل منها ملتقى لطرق التجارة العالمية وموطن لمختلف أنواع الصناعات التي تحتاجها الأسواق المتاخمة خاصة الأسواق الأوروبية.

وأشار جمال الدين إلى أن القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة تم دراستها بعناية لتوفي احتياجات الأسواق المجاورة، فضلاً عن الجولات الترويجية الخارجية للمنطقة الاقتصادية لتعميق التعاون فيما يتعلق بمجال الوقود الأخضر مع دول الاتحاد الأوروبي للإسراع من وتيرة العمل وضمان فاعلية الجهود المبذولة في هذا المجال، خاصة مع الإمكانات والمميزات التي تتمتع بها المنطقة لخدمة مشروعات الوقود الأخضر.

وأعرب إيفان جوكل عن سعادته بحفاوة الاستقبال وثمن الجهود المبذولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مشروعات الوقود الأخضر، والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع الذي يساهم في توفير احتياجات الأسواق الأوروبية من الهيدروجين الأخضر، وخلال الاجتماع قدم سفير التشيك ممثل مجموعة HYTEP التشيكية وهي من كبرى الشركات العالمية التي لها باع في مجال صناعات الهيدروجين منذ عام 2007 ، وأصبحت عضوًا فخريا في منظمة الهيدروجين الدولية عام Hydrogen Europe (2020)، كما نظمت الاتفاقية العالمية السابعة لتكنولوجيا الهيدروجين في عام 2017، ويعد التعاون معها أحد ركائز تعزيز الشراكة بين المنطقة الاقتصادية والجانب التشيكي في مشروعات الوقود الأخضر.

وترتكز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين صناعة الهيدروجين الأخضر على 3 محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر - أمونيا خضراء - إيميثانول) وتوفير الصناعات المكملة لهذا النوع من الوقود من (محللات كهربائية - ألواح شمسية - توربينات - ومحطات تحلية مياه)، وخدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق موانئها.