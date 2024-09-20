ماذا قال السفير الإيراني لدى بيروت في أول تصريح منذ إصابته بانفجارات البيجر؟

ذكر سفير إيران لدى بيروت مجتبى أماني، اليوم الجمعة، أن أجهزة الاتصال اللاسلكية "البيجر" التي جرى تفجيرها في لبنان كانت مستخدمة بشكل أكبر في المستشفيات ورياض الأطفال للإبلاغ عن الهجمات الإسرائيلية المحتملة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني، التي زارته في مكان علاجه بالعاصمة طهران، حيث تم نقله إليها بسبب إصابته جراء انفجار أجهزة الاتصال، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الرسمية

وقال أماني إن أجهزة الاتصال كان لها استخدام إنساني وليس سياسي وتم توزيعها على المستشفيات ورياض الأطفال فقط للإبلاغ عن احتمال وقوع هجوم من إسرائيل.

كما زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، جرحى انفجارات أجهزة الاتصال الذين تم نقلهم إلى مستشفى الفارابي لطب العيون في طهران لتلقّي العلاج، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

ورافق سفير لبنان لدى طهران حسن عباس، الرئيس الإيراني في جولته التفقدية للجرحى اللبنانيين.

وجراء تفجيرات أجهزة البيجر أُصيب السفير أماني بـ"جروح طفيفة"، حسب الوكالة الرسمية.

وزادت حدة التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" خلال اليومين الأخيرين، بعد مقتل 37 شخصا، وإصابة آلاف آخرين، جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية من نوع "بيجر" و"أيكوم" في أنحاء لبنان.

وحمّلت الحكومة اللبنانية و"حزب الله" إسرائيل المسئولية عن تفجيرات أجهزة الاتصال، وتوعدها الحزب بـ"حساب ‏عسير".

وتلتزم إسرائيل بصمت رسمي، فيما تنصل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة إكس (تويتر سابقا)، ألمح فيه إلى مسئولية تل أبيب عن تفجيرات الثلاثاء قبل أن يحذفه.