تقارير: أمريكا ترفع دعوى لمكافحة الاحتكار ضد جوجل

ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة سوف ترفع دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد عملاقة التكنولوجيا "جوجل" بشأن محرك البحث الخاص بها، وذلك قبل مؤتمر صحفي مقرر عقده لوزارة العدل.



وأفادت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى بأن أسهم الشركة الأم "ألفابت" تراجعت في تداول ما قبل الطرح في السوق بسبب هذه الأخبار. وارتفعت أسهم شركات تكنولوجيا أخرى بناء على السوق المستقبلية.



ومن المتوقع أن تتهم الدعوى جوجل، التابعة لشركة ألفابت، بإدارة احتكار غير قانوني في البحث وإعلانات البحث.



يشار إلى أن جوجل هو محرك البحث المهيمن في الولايات المتحدة، حيث يستحوذ على أكثر من 75% من جميع عمليات البحث.



وكان هناك قلق متزايد في واشنطن بشأن الدور المهيمن لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك جوجل وفيسبوك وأمازون.