منة شلبي وريا أبي راشد تشاركان بندوه تمكين المرأة بمهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عددًا من المشاركات في ندوة "تمكين المرأة في السينما"، والتي تقام ضمن فعاليات منصة الجونة السينمائية، خلال الدورة الرابعة للمهرجان التي تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

يضم النقاش عدد من النساء العاملات في صناعة السينما، من بينهن: الفنانة منة شلبي، والمخرجتين نجوى نجار وجيهان الطاهري، والمذيعة ريا أبي راشد، والممثلة الهندية ريشا تشادا.

وتتحدث المشاركات عن دور المرأة في الصناعة، وإيضاح كيف يمكن لوجهات نظرهن وموهبتهن الفريدة أن تلقي الضوء على القضايا والمشكلات التي تتعرض لها صناعة السينما، وكيفية تخطي النساء لتلك المشكلات، وذلك في ظل المطالبات بضرورة وجود عدد أكبر من النساء أمام الكاميرا، وخلف الكاميرا.