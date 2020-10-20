أسامة كمال: الجيش مفيهوش مدير مكبر دماغه وبيمضي من غير ما يبص

استكمل الإعلامي أسامة كمال، إحياء ذكرى نصر أكتوبر والإشادة بمنظومة القوات المسلحة التي حافظت على نفسها منذ الانتصار حتى الآن.

وأضاف كمال، أثناء تقديم برنامجه «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الإثنين، أن منظومة القوات المسلحة ليست من طراز الصعود والهبوط والتأثر، متابعا: «القوات المسلحة خرجت من حرب أكتوبر ناجحة، واستمر نجاحها في الوقت اللي باقي منظومات الدولة لم تكمل على نفس المستوى».

وأشار إلى أن البنية الإدارية في منظومة الجيش المصري، تشبه بقية أجهزة الدولة، موضحًا: «الكتيبة في الجيش هي الوحدة الإدارية المتوسطة في الجيش، تشبه الإدارة في الهيئات والمنظمات الحكومية، وقائد الكتيبة هو مدير الإدارة».

وأوضح أن قائد الكتيبة يختلف عن مدير الإدارة في اهتمامه بالتفاصيل، متابعا: «دائما يتابع الأصغر منه انطلاقا من شعوره بالمسؤولية، وده لأن الجيش مفيهوش وأنا مالى ومفيهوش ده شغل مدام عفاف أو شغل محمد أفندى، ومفيهوش مدير إدارة مكبر دماغه وبيمضى من غير ما يبص».

وذكر أن منظومة القوات المسلحة بها نظام الحسنة تخص والسيئة تعم، ما يشير إلى اهتمام الكل بالأداء، متابعا: «في منظومة الجيش الإدارية كلمة زى اللى بنسمعها: هو الوزير ماله؟ أو وكيل الوزارة يعمل آيه وللا آيه؟ أو كلام زى المدير فى دورة ترقية والختم مقفول عليه وتقف مصالح العباد»؟

واستكمل: « يقدر ظابط فى الجيش مهما كانت رتبته يكون عنده دورة تدريبية وما يروحش. طب هل ممكن يأخد شهادة إنه خلص الدورة كده وكده؟ محبة يعنى؟ لا يمكن».