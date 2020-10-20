الحكم على رئيس سابق لبوروندي بالسجن مدى الحياة بتهمة التورط فى مؤامرة اغتيال

أصدرت المحكمة العليا في بوروندي، اليوم الثلاثاء، حكما على رئيس سابق لبوروندى بالسجن مدى الحياة لاتهامه بالتورط في اغتيال خليفته.

وتولى بيير بويويا (70 عاما) رئاسة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا مرتين، بين عامي 1987 و 1993 ومن 1996 إلى 2003، ويشغل حاليًا منصب مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى منطقة الساحل ومقره مالي.

ويتهم بويويا بالمشاركة في قتل ملكيور نداداي، الذي انتخب رئيسا بعده في عام 1993، وبعد مقتل نداداي ، اندلعت حرب أهلية واحتدمت لأكثر من عقد، مما أسفر عن مقتل حوالي 300 ألف شخص.

وحُكم على بويويا غيابيًا وكان قد رفض فى السابق التهم الموجهة إليه باعتبارها ذات دوافع سياسية. وحكم أيضا على 15 آخرين بالسجن المؤبد لتورطهم في المؤامرة.