وزير النقل يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة

التقى كامل الوزير وزير النقل، وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي؛ لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة، مشيدا بنتائج إجتماعات الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب وبروح التعاون والإخاء بين كل الدول العربية وتسابق جميع الدول لتعزيز أوجه التعاون بما يخدم مصلحة المواطن العربي.

وأكد وزير النقل القطري جاسم بن سيف، أهمية التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد وفقا لأحدث النظم العالمية مع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل الموانئ.

من جهته، لفت وزير النقل كامل الوزير، إلى النهضة الكبيرة التي يتم تحقيقها في مصر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى ترحيبه بإمكانية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكل الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، ذاكرا أن ميناء السخنة من الممكن أن يشكل مثالا متميزا للتعاون المشترك خاصة مع استكمال أعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

ووجه وزير النقل القطري، الدعوة للوزير، لزيارة الموانئ البحرية القطرية لدفع التعاون المشترك في هذا المجال، كما دعا الفريق مهندس كامل الوزير نظيره القطري لحضور معرض ومؤتمر النقل الذكي TrANS MEA2021 والذي ستنطلق فعالياته بالقاهرة في 7 نوفمبر القادم بمشاركة كبريات الشركات العالميه المتخصصه في مجال النقل.