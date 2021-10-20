ميناء دمياط يتعامل مع 27 سفينة متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 44835 طن، تشتمل على 3025 طن مولاس، و13137 طن يوريا، و9618 طن فوسفات، و15350 طن رمل، و3105 طن كوارتز و600 طن صويا، كما وصلت حركة الوارد من البضائع العامة 28380 طن تشتمل على8851 طن قمح، و3150 طن سكر، و 10550 طن خردة، و936 طن خشب زان، و4943 طن حديد.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 248 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات (بطاطا وبطاطس، وخرشوف، وورق عنب، وخضار مجمد، مشكل) وحاصلات زراعية (زعتر و بصل وريحان وبردقوش وفول وفول سودانى وبرسيم حجازي وأعشاب) وفواكة (رمان وفراولة)، يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية وانجلترا، وهولندا وبلجيكا وسلوفينيا، وألمانيا وبنجلاديش والصين وأمريكا والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 99 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 958 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132173 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 127766 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2611 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5111 شاحنة.