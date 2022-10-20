وزير يمني: اقتحام الحوثي للسفارات واختطاف موظفيها استنساخ لممارسات الحرس الثوري الإيراني

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن اقتحام الحوثي للسفارات الأجنبية واختطاف موظفيها استنساخ لممارسات الحرس الثوري الإيراني.

وقال الوزير اليمني -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الخميس- "إن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في اختطاف (12) من موظفي السفارة الأمريكية والأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية منذ عام وإخفائهم قسرا ومنعهم من التواصل بأسرهم، يؤكد أنها مجرد عصابة إجرامية تمارس الإرهاب شعاراً وسلوكاً ولا تفقه في الأعراف الدبلوماسية والقوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف: "أن اقتحام السفارات الأجنبية واعتقال العاملين في البعثات الدبلوماسية واستخدامهم أدوات للابتزاز والمقايضة، ممارسات ارهابية دخيلة على اليمن، ولا تمثل الشعب اليمني الذي يكن لأشقائه وأصدقائه الاحترام والتقدير".

وأشار الإرياني إلى أن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية باقتحام السفارات واعتقال موظفيها وتهديد أمن وسلامة العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، استنساخ سافر لممارسات الحرس الثوري الايراني الارهابية منذ الثورة الخمينية، معربا عن التضامن المطلق مع المختطفين وأسرهم.

وطالب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على مليشيا الحوثي لإطلاقهم فوراً وإطلاق كل المخفيين قسراً من السياسيين والاعلاميين والصحفيين والحقوقيين والنشطاء، وإعادة إدراج المليشيا ضمن قوائم الإرهاب الدولية.