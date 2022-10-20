إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة في مركز دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة 84 حالة تعد على أملاك الدولة، في مناطق مختلفة، منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 20 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بمساحة اجمالية 103 فدانا و12 قيراطا و6463 مترا مربعا.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى إزالة 3 حالات تابعين للإصلاح الزراعي وجسور النيل، والثروة السمكية بمركز دمياط، على مساحة 25 فدانا و12 قيراطا و322 مترا مربعا، في ختام الأسبوع الثاني من تلك المرحلة.

وأكدت الدكتورة منال عوض إلى تعاون كبير، بين كافة الجهات للتصدي لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية، بالتعامل الحاسم مع المخالفات في المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة، لمنع أية محاولات أخرى للتعدي عليها.

كما لفتت إلى العمل وفقًا لخطة محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة؛ بمراحلها الثلاث؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.