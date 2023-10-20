توجه الفنان الأردني، منذر ريحانة، بالشكر إلى مصر على مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الحالية جراء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، قائلا: «شكرا إنكم مع أهل فلسطين، وشكرا للدعم المقدم بكل الطرق».



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى تكاتف وتعاطف الشعوب العربية مع القضية الفلسطينية على مدار أكثر من 70 عاما منذ بدء الاحتلال، مضيفا: «هي قضيتنا وإن شاء الكيان الصهيوني سيذهب للزوال هي فقط مسألة وقت».



وأوضح أن الغرب يعلم الحقيقة كاملة منذ فجر التاريخ، معقبا: «بقالنا أكثر من مليون سنة بتقول لهم الحقيقة، وكل ما بداخلنا وكلامنا هو فقط موجه لشعوبنا بالداخل، وصلنا لمرحلة أننا نريد أن يصل صوتنا للغرب، المشاهد أمامهم واضحة، وكل من يريد الحقيقة يبحث عنها ويعرفها».



وأضاف أن الحكومات القمعية للغرب تساند وتفرض قرارات واضحة لمساندة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، معقبا: «نحن فقط نخرج في الشوارع ونقول يا رب؛ لأجل أن نرضي ضمائرنا بشرف المحاولة، ربما يشعر فلسطيني بالداخل أن العرب يشعرون به وأننا لن نتركهم».



واستنكر الأفعال الإجرامية لجيش الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني الأهلي وقتل المئات من الشهداء، قائلا: «بالأمس القريب قصف مستشفى واليوم كنيسة الروم وقبلها مسجد، الاحتلال يمحو كل القوانين الدولية».



وأوضح أن الشعوب العربية ترفض الخنوع والتفريض في أراضيها ومقدساتها لأنها نابعة من قوة الحق داخل كل عربي وفلسطيني، مضيفا: «صاحب الحق دائما قوي، وأقسم بالله أن الحق سيعود، لا يوجد دولة بالعالم ظلت واستمرت محتلة، المحتل من جواه خايف ويعيش على الخوف لأانه ليس على حق».