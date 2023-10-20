جوارديولا: نجم السيتي تعلم من الخطأ بعد طرده أمام نوتينجهام

صرح الإسباني بيب جوارديولا عن طرد رودري أمام نوتينجهام فورست، وذلك قبل مواجهة السيتي غدا بالبريميرليج.

وأكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن رودري سيتعلم من خطأه بعد الطرد الذي تعرض له أمام نوتينجهام فورست.

وقال جوارديولا:"مهم جدًا أن يتعلم رودي لقد تم طرده، ولكن كان هناك خطأن على رودري حيث لم يطبق الحكم القاعدة. بدون ذلك، لن يتم طرده. بعد ذلك، هو يجب أن يتعلم. التحكم في العواطف. أنا متأكد من أنه سيتعلم".

وأتم: "قد لا يكون التدريب جيدًا لبعض اللاعبين، فنحن نعرفهم منذ سنوات عديدة. في النهاية، نريد أن يستفيد كلاهما من اللاعب، نريد أن يكون اللاعب لائقًا. كلما زاد الحديث، كلما كان الأمر أفضل".