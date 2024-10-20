قطاع الطيران في ألمانيا يطالب الحكومة بإلغاء ضريبة النقل الجوي

طالب قطاع الطيران في ألمانيا الحكومة، باتخاذ إجراءات تجعل السفر جوا أرخص مرة أخرى.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، قال ينس بيشوف رئيس الرابطة الاتحادية لشركات النقل الجوي الألمانية: "يجب أن يبقى الطيران ميسور التكلفة".

وأضاف بيشوف: "يجب إلغاء ضريبة النقل الجوي، وها هي السويد قامت بذلك للتو".

وكان إيدي ويلسون، رئيس شركة ريان اير، طالب بهذا الأمر في وقت سابق.

يذكر أن ريان اير تقوم بالانسحاب من المطارات الألمانية على نحو متزايد وذلك على غرار ما تفعله بعض شركات الطيران الأخرى بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة، بحسب تصريحات هذه الشركات.

يتعلق الأمر أساسا بزيادة ضريبة النقل الجوي بنسبة 25% اعتبارا من مطلع مايو الماضي (أي بمقدار يتراوح بين 53. 15 و83. 70 يورو حسب المسافة)، إلى جانب رسوم مراقبة الحركة الجوية ورسوم الأمن الجوي التي تُفرض على فحص الركاب وأمتعتهم في المطارات.

وكان تم فرض ضريبة النقل الجوي في ألمانيا في الأصل كإجراء لحماية المناخ، غير أن الحكومة الائتلافية في برلين باتت تسعى مؤخرا إلى استخدام الإيرادات المرتفعة لسد ثغرات في الميزانية.

وبشكل عام، يمثل قطاع الطيران حوالي 5. 2٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

ويُعد الطيران أكثر وسائل السفر ضررًا بالمناخ بفارق كبير عن وسائل المواصلات الأخرى.

ووفقًا للمكتب الاتحادي للبيئة، ينتج عن رحلة ذهاب وإياب إلى جزر الكناري ما يقارب 9. 1 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد، وهو ما يتجاوز متوسط الانبعاثات الذي يصدره مستخدم السيارة أو الحافلة أو القطار في عام كامل (5. 1 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).