أصاب جيش الاحتلال، مساء الأحد، ثلاثة أطفال فلسطينيين بـ"الرصاص الحي" خلال مواجهات شهدتها بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل أربعة فلسطينيين قرب مدينة أريحا (شرق).

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابة لطفل 14 عاما برصاص حي في القدم، وإصابة لطفل آخر بنفس العمر برصاص حي في الفخذ، وإصابة لطفل 16 عاما برصاص حي في القدم، وفق وكالة الأناضول.

وأوضحت أن الإصابات وقعت خلال مواجهات "أثناء اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك.

وجنوب مدينة أريحا، اعتقل الجيش الإسرائيلي 4 شبان فلسطينيين قرب منطقة النبي موسى.

وقالت إن قوات الاحتلال أوقفت أربعة شبان قرب منطقة النبي موسى، دون معرفة هويتهم حتى اللحظة، وأخضعتهم للتفتيش الميداني والتحقيق قبل اعتقالهم".

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 759 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و250 واعتقال 11 ألفا و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.