مقتل قائد اللواء 401 المدرع بجيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك جباليا

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل قائد اللواء "401" المدرع في الجيش، خلال المعارك الجارية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وجاء في بيان جيش الاحتلال : "مقتل قائد اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي العقيد إحسان دقسة في معارك جباليا".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "القائد دقسة قُتل أثناء تلقيه إحاطة معلوماتية في جباليا شمال غزة، وهي المنطقة المسؤول عنها وأُصيب معه عدد من مساعديه".

وأوضحت مصادر عبرية أن "قائد لواء المدرعات 401 القتيل من أعلى الرتب العسكرية الإسرائيلية التي لقت حتفها في قطاع غزة".