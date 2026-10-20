شهدت وحدة المناظير بمجمع الأقصر الطبي إجراء 3 تدخلات طبية دقيقة خلال أسبوع، شملت تركيب أنبوب تغذية لمريضة بالعناية المركزة، واستخراج حصوات من القنوات المرارية وتركيب دعامات، واستخراج أجسام غريبة ابتلعتها مريضة، باستخدام المناظير بدلًا من التدخل الجراحي.

وقال مصدر طبي بالمجمع لـ"الشروق" إن التدخلات تضمنت تركيب أنبوب تغذية عن طريق المنظار لمريضة تقيم بالعناية المركزة منذ نحو 3 أشهر، إلى جانب استخراج حصوات من القنوات المرارية وتركيب دعامات باستخدام المناظير المتخصصة.

وأضاف أن الفريق الطبي نجح أيضًا في استخراج دبوس وإبرة ابتلعتهما مريضة قبل نحو 10 أشهر، باستخدام المنظار دون اللجوء إلى الجراحة.