 مساعد مدير الرعاية الصحية في الأقصر يتابع انتظام العمل وجاهزية مستشفى الكرنك الدولي - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 5:19 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟

النتـائـج تصويت

مساعد مدير الرعاية الصحية في الأقصر يتابع انتظام العمل وجاهزية مستشفى الكرنك الدولي

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 4:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 4:55 ص

 أجرى الدكتور خلف عمر، مساعد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر، جولة ميدانية بمستشفى الكرنك الدولي؛ لمتابعة سير العمل بالأقسام والوقوف على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات المختلفة.

وشملت الجولة -وفقًا لبيان صادر- متابعة حركة استقبال المرضى، ومدى جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة، والالتزام بالمعايير الإكلينيكية وإجراءات مكافحة العدوى، بما يدعم تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على مدار الساعة.

وتندرج هذه الجولات ضمن جهود فرع الهيئة في الأقصر لمتابعة الأداء داخل المنشآت التابعة له، ورصد مدى الالتزام بإجراءات تقديم الرعاية الطبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك