مساعد مدير الرعاية الصحية في الأقصر يتابع انتظام العمل وجاهزية مستشفى الكرنك الدولي

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أجرى الدكتور خلف عمر، مساعد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر، جولة ميدانية بمستشفى الكرنك الدولي؛ لمتابعة سير العمل بالأقسام والوقوف على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات المختلفة.

وشملت الجولة -وفقًا لبيان صادر- متابعة حركة استقبال المرضى، ومدى جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة، والالتزام بالمعايير الإكلينيكية وإجراءات مكافحة العدوى، بما يدعم تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على مدار الساعة.

وتندرج هذه الجولات ضمن جهود فرع الهيئة في الأقصر لمتابعة الأداء داخل المنشآت التابعة له، ورصد مدى الالتزام بإجراءات تقديم الرعاية الطبية.