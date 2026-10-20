وئام أبو شادي: «ملء العين» لرشا عدلي يقدم تاريخ اللوحات بحكايات بسيطة وممتعة

قالت الشاعرة وئام أبو شادي إن كتاب «ملء العين» للروائية والباحثة في تاريخ الفن رشا عدلي يجمع بين التوثيق التاريخي والسرد الممتع، موضحة أن مؤلفته تقدم الوقائع المرتبطة باللوحات في صورة حكايات بسيطة، تتيح للقارئ الاقتراب من عالم الفن دون تعقيد.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق ومناقشة رواية «الوصول المقطوع»، بمقر دار الشروق في 1 ميدان طلعت حرب بوسط البلد، بمشاركة الكاتبة والإعلامي خالد منصور.

وأضافت أبو شادي أنها ناقشت عدلي في الكتاب خلال ندوة بمعرض الكتاب، وأن قراءته لفتت انتباهها إلى اهتمام المؤلفة بتتبع الأحداث التاريخية المرتبطة باللوحات، وتقديم جوانبها المختلفة بأسلوب يجمع المعرفة بمتعة الحكي.

وأوضحت أن ما يميز الكتاب ليس جمع المعلومات وحده، وإنما طريقة تقديمها، قائلة إن عدلي تمنح القارئ الحكاية «كأنها حكاية صغيرة قبل النوم»، وتبسط موضوعها دون أن تتخلى عن تفاصيله، واصفة الكتاب بأنه من أمتع ما قرأت، ومعربة عن استحقاقه الحضور في الأكاديميات.

ومن جانبها، قالت رشا عدلي إن حضور اللوحات في كتابتها يثير فضول القراء، وإن من الأسئلة التي تتلقاها باستمرار: «هل اللوحة دي حقيقية؟ هل اللوحة دي موجودة؟»، مشيرة إلى سعادتها بهذا الشغف الذي يدفع القارئ إلى التساؤل عن العمل الفني والبحث وراء حكايته.

ويحمل الكتاب عنوان «ملء العين.. المرأة في الفن التشكيلي عبر العصور»، وصدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون، ويتناول حضور المرأة وتطور دورها عبر أعمال الفن التشكيلي وسياقاتها التاريخية والاجتماعية.

وشهد اللقاء حضور أميرة أبو المجد، العضو المنتدب لدار الشروق ومدير النشر، وأحمد بدير، مدير عام دار الشروق، والكاتبة زينب عفيفي، ونادية أبو العلا، مؤسسة جروب «قراء الشروق»، والروائية نهلة كرم، والمهندس ناصر اللقاني، والكاتب محمد البرمي، والكاتب مصطفى عبيد، والكاتبة أمل حجازي، والناقد أسامة عرابي، والروائية شيرين سامي.