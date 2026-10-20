أميرة أبو المجد: نحتاج إلى حضور التاريخ الإنساني في المناهج التعليمية

قالت أميرة أبو المجد، العضو المنتدب لدار الشروق ومدير النشر، إن الحكايات الإنسانية التي تكشفها الأعمال الأدبية تستحق أن تجد مكانا في التعليم، مشيرة إلى أن الاهتمام ينصرف غالبا إلى الأحداث التاريخية الكبرى، بينما تغيب تفاصيل حياة البشر وتجاربهم ومعاناتهم.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق ومناقشة رواية «الوصول المقطوع» للروائية رشا عدلي، بمقر دار الشروق في 1 ميدان طلعت حرب بوسط البلد، بمشاركة الإعلامي خالد منصور والشاعرة وئام أبو شادي.

وأضافت أبو المجد أن حكاية فرقة العمال المصريين، التي تتناولها الرواية، تفتح النقاش حول دور النشر ومسؤوليته في إلقاء الضوء على جوانب من التاريخ لا نتعرف إليها خلال سنوات الدراسة، موضحة أن قيمة تقديم هذه الحكايات تتجاوز نجاح الكتاب وانتشاره إلى التعريف بتجارب إنسانية تستحق أن تبقى في الذاكرة.

وقالت إن النظام التعليمي يهتم بـ«التاريخ الكبير»، أكثر من «التاريخ الصغير الإنساني»، رغم ما يحمله الأخير من قصص ترتبط بالحياة وتساعد على فهم أثر الأحداث في أصحابها، مؤكدة الحاجة إلى جهد يلفت الانتباه إلى هذه المساحة.

وأعربت عن أملها في أن يسهم الناشرون في التعريف بهذه الحكايات، وأن يمتد الاهتمام بها إلى التعليم، ولو من خلال فقرة أو فصل يتيح للطلاب التعرف إلى هذا الجانب من تاريخهم.

وشهد اللقاء حضور أحمد بدير، مدير عام دار الشروق، والكاتبة زينب عفيفي، ونادية أبو العلا، مؤسسة جروب «قراء الشروق»، والروائية نهلة كرم، والمهندس ناصر اللقاني، والكاتب محمد البرمي، والكاتب مصطفى عبيد، والكاتبة أمل حجازي، والناقد أسامة عرابي، والروائية شيرين سامي.