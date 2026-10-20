أسامة عرابي: «الوصول المقطوع» تجمع مزايا الرواية وكثافة الوثيقة

قال الناقد أسامة عرابي إن رواية «الوصول المقطوع» للروائية رشا عدلي، الصادرة عن دار الشروق، تجمع بين مزايا الرواية وكثافة الوثيقة، وتكشف التداخل بين الحقيقي والمتخيل، مستندة إلى معرفة تاريخية وثيقة ومعايشة لموضوعها.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق ومناقشة الرواية، بمقر دار الشروق في 1 ميدان طلعت حرب بوسط البلد، بمشاركة الكاتبة والإعلامي خالد منصور والشاعرة وئام أبو شادي.

وأضاف عرابي أن عدلي تلتقي مع الكاتب الفرنسي باتريك موديانو في اشتغالها على الذاكرة الفردية والجماعية، والبحث في الجذور والهوية، وتتبع حكايات المفقودين والمختفين والهاربين والمحرومين من الأوراق الثبوتية وأصحاب الهويات المسروقة، معتبرا أنها تقدم وجها مصريا لهذا المسار.

وأوضح أن أسلوبها، مثل أسلوب موديانو، يتسم بالاقتصاد، وقد يميل أحيانا إلى التقشف، لكنها تقدم من خلاله عملا ينتج معرفة أدبية تلتقي بالمعرفة التاريخية التي يستند إليها البناء الروائي.

وتابع أن «الوصول المقطوع» تقوم على جدلية الحقيقة والحرية؛ فالبحث الحر الذي أجرته الكاتبة هو أساس اقترابها من الحقيقة، مشيرا إلى نجاحها في تقديم العلاقة بين التاريخ والحكاية، عبر تقنية سردية تكشف تداخل الوقائع والمتخيل، حيث قد تكون الحقيقة أغرب من الخيال، ويكون الخيال أقرب إلى الحقيقة.

وقال عرابي إن «الوصول المقطوع» هي الرواية الثانية التي تتناول فيلق العمال المصريين، بحسب معرفته، بعد رواية المؤرخ والباحث العمالي أمين عز الدين، التي أشار إلى صدورها عن دار الفسطاط للدراسات والاستشارات عام 1999.

ولفت إلى أن من الأخطاء الشائعة الحديث عن الفيلق باعتباره يضم العمال وحدهم، موضحا أن التجربة شملت العمال إلى جانب الجمالة معا.

واستشهد بما أورده المؤرخ عبد الرحمن الرافعي عن فرض التجنيد الإجباري على الفلاحين والعمال المصريين، وسوقهم مربوطين بالحبال ونقلهم في عربات الحيوانات بالقطارات إلى جبهات القتال لحفر الخنادق، حيث تعرضوا للأمراض والعاهات والموت، داعيا إلى الالتفات إلى هذا المصدر وإثبات الإحالة إليه عند الاستناد إلى مادته.

وأشاد عرابي باختيار رشا عدلي عناوين مؤلفاتها، ومنها «شغف» و«الوصول المقطوع» و«آخر أيام الباشا» و«أنت تشرق.. أنت تضيء»، موضحا أن العنوان يرتبط بالمعنى الرمزي للعمل، ويمنح القارئ مدخلا إلى طبيعته ومقصده، ويصل بين أبعاده التاريخية والفنية والإنسانية.

وشهد اللقاء حضور أميرة أبو المجد، العضو المنتدب لدار الشروق ومدير النشر، وأحمد بدير، مدير عام دار الشروق، والكاتبة زينب عفيفي، ونادية أبو العلا، مؤسسة جروب «قراء الشروق»، والروائية نهلة كرم، والمهندس ناصر اللقاني، والكاتب محمد البرمي، والكاتب مصطفى عبيد، والكاتبة أمل حجازي، والروائية شيرين سامي.