أشاد المهندس أحمد طارق خليل، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز للخدمات البحرية واللوجستية للصناعة البترولية، بأداء محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مشاركته في جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، مساء الاثنين.

وقال: «عاوز أقول كلمة مش عاوز منها حاجة.. أنا فخور إن الدكتور محمد عبداللطيف ده وزير التربية والتعليم والله».

وأكد أن إشادته بالوزير نابعة من قناعته بأدائه، خاصة أن عبداللطيف لن يعينه في الوزارة أو يمنحه أي امتياز، مضيفًا مازحًا: «هو أصلًا مغرمني فلوس».

وأشار إلى سرعة التطوير الذي تشهده المنظومة التعليمية خلال الفترة الحالية، معقبًا: «النهاردة ممكن نجيب جول، بكرة جول، وبعد بكرة جول».

وبشأن التعليم الفني، دعا خليل رجال الأعمال إلى إنشاء مدارس متخصصة لتدريب الطلاب وتأهيلهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل، في ظل نقص العمالة المدربة في عدد من القطاعات.

وأوضح أن قطاعات الزراعة والسياحة والضيافة الفندقية وغيرها تحتاج إلى خريجين يمتلكون المهارات الفنية المطلوبة، قائلًا: «اللي مش هياخد التعليم الفني دلوقت مش هيبقى عنده رجالة يشتغلوا معاه».