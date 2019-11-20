 تدريب الأهلي.. انتظام الدوليين وغياب جيرالدو - بوابة الشروق
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تدريب الأهلي.. انتظام الدوليين وغياب جيرالدو

محمود باهي
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 5:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 5:02 م

انتظم لاعبو النادي الأهلي الدوليين، في التدريبات الجماعية للنادي، والتي أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بفرع النادي بالجزيرة.

وكان السولية، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد، محمد هاني، أحمد فتحي، محمد الشناوي، محمد مجدي «أفشة» وحسين الشحات، قد انضكوا لمعسكر المنتخب الوطني خلال مباراتي كينيا وجزر القُمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون2021».

وشهد المران غياب الأنجولي، جيرالدو دا كوستا، بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات ذاتها.

ومن جانبه أدى النيجيري جونيور أجايي، جلسات علاجية بسبب إجهاد العضلة الأمامية، والذي تعرض له خلال مباراة الأمس الودية أمام الإتصالات.


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