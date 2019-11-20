الشرطة الهولندية: المهاجرون المضبوطون داخل حاوية مبردة قادمون من الكويت والعراق

أفادت شرطة مدينة روتردام الهولندية اليوم الأربعاء بأن المهاجرين الـ25 الذين تم العثور عليهم داخل حاوية مبردة، على متن عبارة في بحر الشمال، قادمون على الأرجح من الكويت والعراق.

وذكرت الشرطة، على موقع تويتر، أنه لم يتم بعد الانتهاء من عملية التعرف على الهويات، ولذلك فإنه لا يمكن تأكيد أصولهم بصورة تامة. ومن بين المجموعة ستة قصّر.

وتم توقيف سائق الشاحنة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان السائق الروماني (39 عامًا) على علم بوجود هؤلاء الأشخاص داخل الحاوية الموضوعة على ظهر الشاحنة.

وتم اكتشاف المهاجرين على متن عبارة شاحنات في طريقها من ميناء فلاردينجن الهولندي بالقرب من روتردام إلى ميناء فيلكستو البريطاني. وقد تم إجبارها على العودة، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة إنه تم احتجاز 23 مهاجرا بعد إخضاعهم للفحص الطبي، بينما نقل الآخران إلى مستشفى للعلاج.

وبمجرد عودتها، قامت الكلاب البوليسية بتفتيش السفينة بحثا عن مزيد من المهاجرين.

وفي أكتوبر، عثرت الشرطة البريطانية على جثث 39 مهاجرا في شاحنة متوقفة في مدينة إسيكس. وكشفت الشرطة في 8 نوفمبر عن أن الضحايا جميهم فيتناميون.