معتز عبد الفتاح: طريق مصر إلى الديمقراطية لا يزال طويلا

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دول العالم المختلفة تهدف إلى تحقيق؛ الاستقلال والأمن والاستقرار والتنمية والديمقراطية، مشيرًا إلى أن «مصر حققت استقلالها بعد عام 1954، ثم الكثير من أمنها بعد أن استعادت سيناء المحتلة ثم بعد أن دحرت الإرهاب القادم إليها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «باختصار»، عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن «مصر حققت الكثير من الاستقرار بعد أن عدلت دستورها وانتخبت مؤسساتها، وهي ماضية في طريق التنمية باستراتيجية تقوم على بناء اقتصادها واستغلال مواردها».

وتابع أن «مصر لم تبذل جهدا موازيا في طريق بناء الديمقراطية والإصلاح السياسي بعد، إلا في حدود أن كل ما سبق يمهد الطريق نحو حياة ديمقراطية سليمة على مدى زمني طويل نسبيا».

وأردف: «على مستوى الثقافة السياسية فإن المصريين غير مستعدين للديمقراطية، جملة صائبة قالها المرحوم عمر سليمان، ولكنها غير كاملة، كان ينبغي بعدها أن يقول: ونحن السبب، فمن يحكم بلدا لمدة 30 عاما وتظل غير مستعدة للديمقراطية هو كمن يدرس عنده طلاب لمدة 12 سنة ويخرج ويقول: طلابنا لا يجيدون القراءة والكتابة، رحمة الله عليه عمر سليمان قدّم دليل إدانة نظام مبارك لأنه إما تغاضى أو فشل في تدريب المصريين على الديمقراطية، نعم المصريون لم يكونوا مستعدين للديمقراطية بنفس منطق أن المصريين لا يجيدون الحديث باللغة اليابانية».

واستطرد: «علينا ألا نرتكب نفس الجريمة في حق شعبنا خلال السنوات العشر القادمة، لابد أن يدرس طلابنا في المراحل التعليمية قبل الجامعية والجامعية مقررات تؤهلنا جميعا للممارسة الديمقراطية، أرى أن القيادة الحالية عليها مسئولية تاريخية باستكمال الخماسية المذكورة، لن تكون هناك مصر جديدة، إلا بإنسان مصري جديد، ولن يكون هناك إنسان مصري جديد، إلا برؤية سياسية جديدة».