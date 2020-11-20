هبة طوجي تحيي حفلا غنائيا بالقاهرة في 18 ديسمبر المقبل

أعلنت المطربة اللبنانية هبة طوجى، عن ثالث حفلاتها فى القاهرة يوم 18 ديسمبر المقبل، ولم تكشف عن مكان إقامته حتى الآن، ويصاحبها فى الحفل الموسيقار اللبنانى أسامة رحبانى.

وكانت «طوجى» قد صورت فيديو من أمام الاهرامات لأغنية «سلم على مصر»، أثناء زيارتها لمصر لإحياء حفلها الأول قبل عامين بقيادة أسامة رحبانى والدكتور هانى حسن، وأوركسترا سفنكس السيمفونية العالمية، على أحد مسارح المدن السكنية الجديدة بالتجمع الخامس، وأكدت هبة أنها قررت إقامة سلسلة من الحفلات فى مصر، حيث قالت فى أحد مؤتمراتها الصحفية: «لم أكن متخيلة أن لى جمهور بهذا الحجم فى مصر».

يشار إلى أن المطربة اللبنانية هبة طوجى، أقامت ثانى حفلاتها فى القاهرة يوم 15 فبراير من العام الماضي، على مسرح الماركيه بكايرو فيستيفال سيتى فى التجمع الخامس، بقيادة الموسيقار اللبنانى أسامة رحبانى.