تونس وألمانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، وسفير ألمانيا الجديد بتونس بيتر بريجل، أهمية تعزيز التشاور والتنسيق المشترك.



وأشاد الوزير التونسي - خلال اللقاء، وفق بيان الخارجية التونسية- بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات التونسية الألمانية في العشرية الأخيرة، مؤكدًا ضرورة مواصلة التشاور بين الجانبين لمزيد من تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.



من جانبه، أكد السفير الألماني عزم بلاده على المزيد من دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في كافة المجالات، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين دول المنطقة من أجل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، وفقا لمقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة جوانب هذه الظاهرة.



وجدد السفير استعداد بلاده لمواصلة دعم العلاقات التونسية الأوروبية، في ظل رئاسة ألمانيا حاليًا لمجلس الاتحاد الأوروبي، معربًا عن رغبة الجانب الألماني في تعميق التشاور مع تونس في إطار رئاستها لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير 2021.