توزيع 140 طن تقاوي شعير مجانا على مزارعي مطروح لزراعة المناطق المطرية

وزع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور خالد شعيب محافظ مطروح، 140 طن شعير مجانا على مزارعي مطروح للاستفادة من مياه الأمطار في مناطق الزراعات المطرية.

وقال القصير، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية محافظة مطروح، وبالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لمحافظة مطروح لتنمية المناطق الصحراوية والرعوية والوديان وإقامة السدود والبنية الأساسية.

وأكد وزير الزراعة، في بيان اليوم الجمعة - أن هذا المشروع المتكامل يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وسوف يبدأ تنفيذه في القريب العاجل، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كل الدعم لمزراعي مطروح سواء من خلال الإرشاد الزراعي أو التقاوي والشتلات المجانية، بالإضافة إلى الدعم الفني من مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

من جانبه، أشاد محافظ مطروح بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة والمحافظة من أجل تنمية المناطق الرعوية والوديان ومشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة، معبرا عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، والتي استمرت لمدة يومين.

بدوره، قال الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، إن وزير الزراعة قام بتوزيع 140 طنا من تقاوي الشعير مجانا على 2333 مزارعا بمناطق مرسى مطروح ورأس الحكمة والنجيلة والضبعة والسلوم وسيدي براني لزراعة 4 آلاف و666 فدانا.

وأضاف أن التقاوي، من إنتاج وزارة الزراعة، بالإضافة إلى إقامة 227 حقلا إرشاديا لتوعية المزارعين بأساليب الزراعة وأصناف التقاوي الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة قام أمس بزيارة لمحافظة مطروح استمرت لمدة يومين تفقد خلالها بعض المشروعات الزراعية بمدينة سيوة، والتقى مع عمد وعواقل مطروح ناقش معهم آفاق التنمية في المحافظة.