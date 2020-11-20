رومانيا تسجل 9272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و160 حالة وفاة

سجلت رومانيا حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم /الجمعة/، بلغت 9 آلاف و272 حالة، ليتجاوز العدد الإجمالي للذين أصيبوا 400 ألف حالة.

وذكرت إذاعة (صوت رومانيا) أنه تم الإبلاغ عن 160 حالة وفاة جديدة مرتبطة بـ (كوفيد-19)، مايرفع إجمالي الوفايات إلى تسعة آلاف و765 حالة.

ونفدت أسرة وحدات العناية المركزة في العاصمة بوخاريست، ما دعا إلى نقل عدد من المرضى إلى مستشفيات في مدن أخرى أمس.

وصرح وزير الصحة الروماني نيلو تاتارو، بأن السعة الاستيعابية لوحدات العناية المركزة ستزيد خلال الفترة المقبلة، وسيتم إجراء تقييم لطاقم الموظفين والمعدات اللازمة.

وكانت السلطات قد فرضت حالات إغلاق في مناطق تشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة بالفيروس، من بينها قريتي (كلينسيني) و(وبيرسيني) بالقرب من العاصمة بوخاريست، ليلة أمس /الخميس/؛ حيث بلغ معدل الإصابات بهما أكثر من 10 حالات لكل ألف نسمة، كذلك خضعت مدينة (كونستانتسا) الواقعة جنوب شرقي البلاد لحالة إغلاق اليوم لمدة أسبوعين لمكافحة المرض.