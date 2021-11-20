وزير الدفاع الأمريكي: دعم إيران للإرهاب من المخاطر العابرة للحدود

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنّ بلاده ستعمل على حماية قواتها في المنطقة ضد هجمات إيران ووكلائها.

وأضاف في كلمة له خلال منتدى حوار المنامة، اليوم السبت، حسبما نقلت عنه قناة "العربية"، أنّ دعم إيران للإرهاب من المخاطر العابرة للحدود والتي يجب مواجهتها.

ودعا الوزير الأمريكي، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى إنهاء الحرب في اليمن ووقف الهجمات على السعودية.

ولفت إلى العمل مع "الحلفاء" لتعزيز الدفاعات الجوية السعودية لمواجهة التحديات.

وأشار الوزير إلى مواصلة بلاده دعم الشركاء في العراق وسوريا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكّدًا مساندة بلاده لسيادة واستقلال العراق ضد أي طرف يحاول تهديده.

وشدد أيضًا على ضرورة العمل المشترك لمواجهة الإرهاب في أفغانستان سواء القاعدة أو داعش، مع تعزيز الشراكات لوقف تمويل الإرهاب ومكافحة الدعاية الإرهابية.