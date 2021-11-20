هجمات نوعية للتحالف تقتل عشرات الحوثيين وتدمر آليات عسكرية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 15 استهدافًا ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال التحالف في بيان أوردته قناة "العربية"، ظهر السبت، إنه تم تدمير منظومة دفاع جوي و11 آلية عسكرية للميليشيات في مأرب، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 70 عنصرًا من الميلشيات في المحافظتين.



كما لفت التحالف إلى تنفيذ 19 استهدافًا للميليشيات الحوثية بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.



وأوضح أنّ عمليات الساحل الغربي استهدفت مركز قيادة وسيطرة تابع للحوثيين، وموقعًا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة.



وشدّد التحالف على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم (الموقع في ديسمبر 2018).