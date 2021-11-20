التحالف العربي: تدمير 13 هدفا عسكريا حوثيا في عملية نوعية بمحافظات صنعاء وصعدة ومأرب باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) اليوم السبت، عن تنفيذ عملية نوعية بمحافظات صنعاء وصعدة ومأرب في اليمن، وأسفرت عن تدمير 13 هدفا عسكريا لميليشيات الحوثي.

وقال التحالف في بيان له مساء اليوم السبت إن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات، مشيراً إلى أن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

وأعلن التحالف في وقت سابق اليوم، تنفيذ 15 استهدافا ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيراً إلى تدمير منظومة دفاع جوي و11 آلية عسكرية للميليشيات في مأرب، ومقتل ما يزيد على 70 عنصرا من الميليشيات في مأرب والبيضاء.

وأضاف التحالف: "نفذنا 19 استهدافا للميليشيات بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، مشيراً إلى أن عمليات الساحل الغربي استهدفت مركز قيادة وسيطرة، كما استهدفت موقعا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة".

وأوضح التحالف: "ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعلن ليلة الجمعة السبت تدمير 3 مسيرات مفخخة، أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، معلنا عن بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد الحوثي، كما دمر التحالف مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي من مطار صنعاء.