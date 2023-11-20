جيش الاحتلال يزعم مجددا: السفينة التي احتجزها الحوثيون ليست إسرائيلية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن السفينة التي احتجزها الحوثيون في اليمن، هي سفينة دولية تحمل علم الباهاما واليابان ولديها ملكية بريطانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن هذه السفينة ليست إسرائيلية، ولا توجد أي اتصالات معها.

ووصف هذه العملية بأنها قرصنة إرهابية، تضر بمسارات البحر الأحمر، مؤكدا أن هذا الحادث خطير وأن العالم عليه معالجته.

ونوه بأنّ المنطقة التي وقعت فيها هذه العملية، تخضع لمراقبة أمريكية.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد أعلنت أنها استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

والعملية التي نفذتها جماعة الحوثي، جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان «أنصار الله» أنهم سيستهدفون أي سفينة إسرائيلية أو تابعة لشركات أو رجال أعمال إسرائيليين.