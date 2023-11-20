رد عضو المكتب السياسي بحركة حماس عزت الرشق، على تصريحات متحدث البيت الأبيض جون كيربي، التي قال فيها: «بتنا أقرب لإتمام صفقة تبادل الأسرى».



وقال خلال مداخلة عبر «زووم» لفضائية «الغد»، مساء الإثنين: «نأمل أن نكون قريبين من الوصول إلى صفقة تبادل للأسرى، وهذا الموضوع يتم الحديث عنه منذ أسابيع، ولكن لم يتم الوصول إلى صفقة بسبب المماطلة الإسرائيلية»، مشددا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يماطل ويراوغ ويحاول كسب الوقت.



وأشار إلى أنه في كل مرة يتم الاقتراب من إنجاز صفقة الأسرى تأتي شروط وطلبات وعقبات إسرائيلية جديدة تعيدهم إلى نقطة البداية، منوها بأن هناك مفاوضات تجرى على قدم وساق ومتابعة حثيثة لأعضاء مكتب حماس في قطر ولكن ليس هناك أي تفاصيل حتى لا تفسد هذه المفاوضات، وعند التوصل لها بشكل نهائي سيتم الإعلان عنها.



ولفت إلى أن نتنياهو يكذب على حكومته وأهالي المحتجزين وكل الأطراف، وكسب الوقت لمزيد من العنف والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا «نتنياهو يكذب في من خلال الإيحاء بأنه جاد في التوصل لصفقة الأسرى، لكنه لا يهتم بأسرى واستعادتهم فهو يرفع الشعارات ويدغدغ عواطف أهالي الأسرى، ولو قتلوا كلهم لا يهمه».



وأشار «هناك تفاصيل فيما يتعلق بصفقة الأسرى، تخص بوقف إطلاق النار، عددا معينا من الأسرى من النساء والأطفال للاحتلال، وما يقابلهم من أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال، دخول المساعدات لكن التفاصيل لسنا بصدد الدخول فيها للإعلام وتركها للوسطاء لعلها تصل إلى نتيجة».





