القوات المسلحة العراقية: إسرائيل تحاول جر بلادنا إلى عملية استهداف

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إن إسرائيل تحاول جر بلاده إلى عملية استهداف.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن القيادة العسكرية العراقية عقدت اجتماعًا لمجلس الأمن الوطني بشكل طارئ، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة في ظل هذه التهديدات.

وذكر أن المجلس حدد موقف الحكومة العراقية، والذي أعلنت عنه مرارا وتكرارا بأن قرار السلم والحرب هو من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وهي صاحبة السلطة لاستخدام الأراضي العراقية لشن هجوم.

وأوضح أن الحكومة العراقية ترى أن بغداد لها دور أساسي في الوقوف بجانب الأشقاء من الدول المعتدى عليها، ومن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على كبح جماح سلطات الاحتلال ووقف العدوان عبر الجهود الدولية إزاء انتهاكات قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لاحترام سيادة الدول والتزام القانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.