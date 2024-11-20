أمين حزب الله: وقف إطلاق النار مرتبط برد إسرائيل وجدية نتنياهو

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن الحزب تلقى ورقة المفاوضات الأمريكية لوقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف في كلمة، مساء الأربعاء، أن الحزب قرأ الورقة جيدًا وأبدى ملاحظاته عليها، مشيرًا إلى تقديم ومناقشة تلك المقترحات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين.

ورفض الحديث عن مضمون الاتفاق وملاحظات الحزب عليه إعلاميًا، مؤكدًا في الوقت نفسه: «إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا».

ونفى إمكانية ضمان أن يؤدي الاتفاق إلى وقف لإطلاق النار؛ لأنّه مرتبط بالردّ الإسرائيلي، وجدية رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

واستطرد: «نسمح باستمرار محادثات وقف إطلاق النار لمعرفة ما إذا كانت ستؤدي لنتائج أم لا، ونتفاوض تحت سقفين، هما: وقف الحرب وحفظ السيادة اللبنانية».