يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية في تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يتعلق بخليج السويس، فتكون حالة البحر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر : -

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الجديدة 29 16

6 اكتوبر 29 16

بنهــــا 28 16

دمنهور 27 16

وادى النطرون 27 15

كفر الشيخ 27 16

بلطيم 27 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 27 16

طنطا 27 16

دمياط 27 17

بورسعيد 28 18

الإسماعيلية 29 16

السويس 29 17

العريش 29 13

رفح 27 12

رأس سدر 29 16

نخل 27 10

كاترين 23 08

الطور 29 17

طابا 27 17

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 30 18

الاسكندرية 26 17

العلمين الجديدة 26 16

مطروح 25 17

السلوم 25 17

سيوة 28 13

رأس غارب 28 19

سفاجا 30 18

مرسى علم 31 19

شلاتين 30 20

حلايب 28 21

أبو رماد 28 20

مرسى حميرة 29 20

أبرق 29 19

جبل علبة 28 19

رأس حدربة 28 20

الفيوم 29 13

بني سويف 29 12

المنيا 30 12

أسيوط 30 12

سوهاج 31 14

قنا 32 14

الأقصر 32 15

أسوان 33 16

الوادى الجديد 30 14

أبوسمبل 32 15