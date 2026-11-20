كت أتخيل وأعرف أن مرحلة المراهقة إنما قد يصاحبها بعض من تغير السلوك فى حياة الأبناء ولكنى لم أتصور إطلاقًا أن يتطور الأمر لمرض عقلى. لى من الأبناء ثلاثة كبراهن فى السادسة عشرة بدأت تبدو عليها أعراض لم تستوقفنى فى البداية كتأخرها الدائم فى الحمام ودخولها لغسيل يديها قبل الأكل وبعد الأكل مرات متعددة. زاد الأمر فكانت تعود من الخارج خصيصًا لتغسل يديها لأكثر من نصف ساعة على الحوض. قررت أن تغسل ملابسها بنفسها فهى لا تثق فى عمل الغسالة الكهربائية ثم أصبح ذلك سلوكًا عامًا يوميًا تغسل الطبق الذى تأكل فيه وحدها والملعقة والكوب إلى أن تنبهت أختى وهى صيدلية وطلبت منى أن أعرضها على طبيب أمراض عقلية، لأنها مصابة بالوسواس القهرى؟ ابنتى جميلة ومطيعة ومحبوبة فهل بالفعل هى مريضة عقليًا.. أنقذينى..

أم معذبة

أرجو أن تهدئى نفسك. يبدو أن ابنتك بالفعل تعانى من الوسواس القهرى، وهو أمر نفسى تمامًا وليس مرضًا عقليًا كما تتصورى. هو اضطراب نفسى وما يحدث لابنتك أحد صوره إذ إنه أيضًا يتضح فى صور أخرى كثيرة، منها على سبيل المثال أن يشك الإنسان فى كل ما يفعل: هل أغلق الباب بالمفتاح؟

فيعود مرات ليتأكد رغم أن المفتاح فى جيبه. حين الانتهاء من الصلاة كم صلى من ركعات؟ وهناك حالات أكثر حدة منها الاضطراب الذى يعترى الإنسان حينما يتسلط عليه شعور ما غير منطقى كأن يتصور الإنسان، وهو يواسى صديق فى عزيز لديه توفى أنه سينفجر فى الضحك فجأة. يضطرب الإنسان وتنتابه حيرة مؤلمة تقوده للقلق والتوتر. هو يعلم جيدًا أن ذلك الشعور غير منطقى لكن هناك رغبة ملحة لديه لا يستطيع مقاومتها فى اتيان هذا الفعل غير المبرر.

لا أحد يعرف حتي اللحظة أسباب الوسواس القهرى وإن كانت هناك إشارات قوية إلى عوامل الوراثة والبيئة إلى جانب بعض من الخلل فى إفراز مادة السيرتونين فى المخ.

عالجى الوضع بحكمة قهو قابل للحل والعلاج إن شاء الله، استشيرى طبيبًا للأمراض النفسية دون أن تشيرى إطلاقًا إلى مرضها بين إخوتها.